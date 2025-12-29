В Москве задержали ранившего двух человек в драке с поножовщиной на стройке

Между несколькими мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который ранил двух человек в драке с поножовщиной на строительном объекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

По данным главка, инцидент произошел на территории строительного объекта, расположенного на Рязанском проспекте. Между несколькими мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку, во время которой один из участников нанес колото-резаные ранения в области груди другому участнику драки, а также повредил руку еще одному. Затем он скрылся.

"В течение суток сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному округу Москвы и отдела МВД России по Рязанскому району установили маршрут передвижения подозреваемого и задержали его в квартире на улице Михайлова. Им оказался 33-летний соотечественник потерпевших", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", - добавили в главке.