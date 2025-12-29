В Петрозаводске мужчину осудили за убийство знакомой

Его приговорили к 9,5 года колонии строгого режима

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 декабря. /ТАСС/. Суд признал 45-летнего жителя Петрозаводска виновным в убийстве знакомой, тело которой он пытался сжечь и закопать для сокрытия следов преступления. Его приговорили к 9,5 года колонии строгого режима, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскано 2,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", - сказано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 23 ноября 2024 года мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес девушке не менее шести ударов ногами и кулаками по голове и туловищу. Затем он душил ее, пока та не перестала подавать признаки жизни. Смерть наступила от асфиксии. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина завернул тело погибшей в полимерную пленку и поместил в свой автомобиль. Он отправился к заранее выбранному безлюдному месту в Пряжинском районе, где переместил тело в вырытую яму, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В дальнейшем мужчина забросал его землей и скрылся.

Информация об исчезновении девушки поступила в правоохранительные органы региона. Ее тело нашли 27 ноября при проведении поисковых мероприятий в лесном массиве. Преступление было раскрыто при участии сотрудников отдела криминалистики следственного управления и оперативных служб УФСБ по Карелии. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии мужчина был задержан, на период следствия он содержался под стражей.