Арсену Маркаряну продлили срок ареста

Блогер обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы продлил до 22 февраля срок ареста блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решением суда обвиняемому Маркаряну продлен срок ареста до 22 февраля", - сказали в суде.

23 августа следователи задержали Маркаряна в Московском регионе. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года он разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что Маркарян раскаялся, готов сотрудничать со следствием.