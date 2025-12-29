В Амвросиевке ДНР из-за атаки ВСУ пострадали три мирных жителя

Вооруженные силы Украины атаковали город с применением БПЛА "Бобер"

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. В ДНР три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ с применением БПЛА "Бобер" по Амвросиевке, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударными БПЛА самолетного типа на реактивной тяге "Бобер". По состоянию на 18:30 поступили сведения о ранении трех гражданских лиц: мужчина 1972 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии, пострадали женщина 1983 года рождения и мужчина 1991 года рождения", - следует из Telegram-канала управления.