В Костромской области осудили подрядчика за хищение при ремонте медучреждений

Алексея Махно приговорили к шести годам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Костромы приговорил к шести годам колонии предпринимателя из Санкт-Петербурга по делу о мошенничестве и отмывании денег при строительстве и ремонте пяти медучреждений в Костромской области по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Алексей Махно осужден в пяти эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения). <…> Суд приговорил Алексея Махно к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией более 4,5 млн рублей легализованных денежных средств в доход государства", - говорится в сообщении.

В 2022 году Махно, являясь руководителем коммерческой организации, заключил пять государственных контрактов с управлением капитального строительства Костромской области по нацпроекту "Здравоохранение". Он получил аванс на общую сумму более 27 млн рублей. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт и строительные работы в пяти медицинских учреждениях региона, но не выполнил их.

Часть аванса фигурант перечислил на расчетные счета контрагентов по ранее возникшим своим обязательствам. Более 4,5 млн рублей под видом мнимых сделок по приобретению товара и услуг Махно легализовал. Бюджетной системе РФ был причинен ущерб на общую сумму свыше 27,8 млн рублей. Махно не признал вину, ущерб не возместил.

"Гражданский иск прокурора области на сумму более 26 млн рублей удовлетворен. Сохранен арест, наложенный судом на земельный участок и автомобиль осужденного, в обеспечение исполнения решения суда", - уточнили в пресс-службе.