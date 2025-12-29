Адвоката Шапиро приговорили к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве

Он также лишен права заниматься адвокатской деятельностью на срок два года шесть месяцев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил к четырем годам шести месяцам колонии адвоката Адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Никулинского районного суда Москвы от 29 декабря Шапиро Д. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей. Шапиро Д. В. также лишен права заниматься адвокатской деятельностью на срок два года шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе.

В октябре 2024 года Замоскворецкий районный суд столицы арестовал Шапиро. Уголовное дело в отношении него было возбуждено ГСУ СК РФ по Москве 7 октября 2024 года. Адвокату было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Шапиро ранее носил имя Дионисий Золотов, неоднократно судим, однако в настоящий момент его судимости сняты. В последнее время он представлял интересы ряда участников СВО, в том числе командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова по инциденту с попыткой его отравления.