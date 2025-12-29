В Самаре завели дело после смерти трех человек от отравления угарным газом

Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Семья из трех человек умерла в результате отравления угарным газом в квартире жилого дома в Самаре. Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"29 декабря в квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе города Самары, обнаружены тела супругов и их 28-летней дочери без признаков жизни. По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, семья умерла от острого отравления окисью углерода в результате ненадлежащей работы газовой системы. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На официальной странице во "ВКонтакте" Госжилинспекции Самарской области сообщается, что организация, в управлении которой находится многоквартирный дом, где случилась трагедия, в течение 2025 года привлекалась к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований, в том числе за уклонение от заключения договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.