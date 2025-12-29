В Петербурге главу муниципалитета задержали по делу об убийствах в 2003 году

Решается вопрос об избрании меры пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников петербургского муниципального образования Дачное и местный житель задержаны по подозрению в убийстве трех человек и покушении на еще одного мужчину в 2003 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о главе муниципалитета Вадиме Сагалаеве и его заместителе Игоре Заболотном. Третий фигурант - ныне пенсионер, который в прошлом, по данным следствия, входил в одну преступную группировку с первыми двумя подозреваемыми.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое сотрудников муниципального образования Дачное и местный житель. Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу совместно с отделом криминалистического сопровождения следствия по СЗФО (с дислокацией в Санкт-Петербурге) ГУК (Криминалистического центра) СК России, сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регионального УФСБ России проведены обыски по местам проживания и работы подозреваемых", - говорится в сообщении СК. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Установлено, что в июне 2003 года подозреваемые из личной неприязни к потерпевшему, возникшей на почве перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий, прибыли к его дому на проспекте Стачек, где убили самого мужчину, его жену и охранника, а также ранили случайного свидетеля.

Кроме того, участники преступной группировки проводили слежку за коммерсантом, с которым у ее руководства был конфликт. Благодаря полученной информации, один из соучастников в октябре 2003 года прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю потерпевшего у дома на Смольном проспекте. Свой преступный умысел фигурант и его сообщник не довели до конца, так как их действия попали в поле зрения очевидцев. В связи с этим фигуранты скрылись с места преступления и дистанционно не привели в действие взрывное устройство, которое впоследствии обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

Один из предполагаемых исполнителей последнего преступления, Юрий Васильев (Зайцев), ранее был заключен под стражу - об избрании меры пресечения ему сообщили 25 декабря в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Еще один соучастник находится в международном розыске.