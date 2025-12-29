В Астраханской области в ДТП погибли двое детей
Редакция сайта ТАСС
16:37
АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Астраханской области. В результате пострадали четверо взрослых, два ребенка погибли. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД России по региону.
"На 322-м км (+800) автодороги Волгоград - Астрахань Харабалинского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погибли двое детей и четверо человек пострадали", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.