В Астраханской области в ДТП погибли двое детей

Еще четверо взрослых пострадали

Редакция сайта ТАСС

© УМВД России по Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Астраханской области. В результате пострадали четверо взрослых, два ребенка погибли. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД России по региону.

"На 322-м км (+800) автодороги Волгоград - Астрахань Харабалинского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погибли двое детей и четверо человек пострадали", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.