В Петербурге разыскивают осужденного, который сбежал из суда перед приговором

Суд признал Сергея Байкова виновным по делу об уклонении от административного надзора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге разыскивают 36-летнего рецидивиста, который сбежал из зала суда перед провозглашением обвинительного приговора за уклонение от административного надзора. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Доставленный сегодня в Московский районный суд Санкт-Петербурга обвиняемый Сергей Байков покинул здание, когда судья удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Суд признал фигуранта виновным по делу об уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ), приговорил его к семи месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и объявил в розыск в связи с побегом", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

До постановления приговора Байков находился под обязательством о явке. На процесс он был доставлен принудительно. Ранее мужчина был судим за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозу убийством.