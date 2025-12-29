В Белгородской области из-за ударов ВСУ ранены пять мирных жителей

Вооруженные силы Украины ударили по четырем муниципалитетам

БЕЛГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. В Белгородской области пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.

"Четыре муниципалитета нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей", - говорится в сообщении.

Так, две женщины получили баротравмы в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в Белгородском округе на перекрестке дорог Бессоновка - Орловка, еще две - в Грайворонском округе в селе Замостье. Также 29 декабря в Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший накануне при атаке дрона на легковой автомобиль в Грайвороне. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга, отметили в оперштабе.