Производитель Aloe Vera содействует госорганам в рамках проводимой проверки

Специалисты Роспотребнадзора провели несколько лабораторных исследований напитка производства компании "Вельта Пенза" и обнаружили в пяти образцах готовой продукции летучие органические соединения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ООО "Вельта-Пенза", которое производит напиток Aloe Vera, взаимодействует с государственными органами, проводящими проверку после информации о возможном причинении вреда здоровью потребителя. Об этом сообщают "Известия".

"С момента поступления информации о ситуации компания предпринимает все необходимые меры для ее тщательного и объективного расследования. ООО "Вельта-Пенза" взаимодействует с уполномоченными государственными органами, осуществляющими проверку по данному вопросу, и оказывает им всестороннее содействие", - приводится в публикации сообщение компании.

По данным "Известий", производитель напитка исключил возможность присутствия в составе продукции каких-либо вредных химических веществ. В публикации говорится, что факт причинения вреда здоровью несовершеннолетнего установлен не был, а у компании отсутствует информация об официальных обращениях по данному случаю в профильные ведомства.

В тексте статьи также сообщается, что компания считает приоритетом качество и безопасность своей продукции. "Все этапы производства осуществляются в строгом соответствии с установленными требованиями и стандартами", - приводятся в публикации слова производителя.

Специалисты Роспотребнадзора провели несколько лабораторных исследований напитка Aloe Vera производства компании "Вельта Пенза" и обнаружили в пяти образцах готовой продукции летучие органические соединения. В адрес компании "Оператор ЦРПТ" и Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Роспотребнадзором направлено требование заблокировать реализацию продукции на торговых и дистанционных площадках. Деятельность предприятия "Вельта Пенза" приостановлена с 26 декабря, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено.

Роспотребнадзор призвал граждан воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства этой компании до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений ведомства.