НАБУ и САП подтвердили предъявление обвинения пяти депутатам Рады

Парламентариев обвиняют в организации преступной группы, которая действовала в Верховной раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение пяти участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Об этом сообщило НАБУ.

27 декабря НАБУ сообщило о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Силовики провели обыски в ряде помещений Верховной рады. В понедельник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники сообщило, что НАБУ предъявило обвинение депутату от правящей партии "Слуга народа" Михаилу Лабе. Ранее обвинения были предъявлены депутатам от правящей партии Юрию Киселю, Игорю Негулевскому и Евгению Пивоварову. В разработке следствия также был друг Владимира Зеленского со времен совместной работы в студии "Квартал 95" депутат Юрий Корявченков, однако он успел выехать из страны.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. <...> В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов. <...> Подозреваемые: 5 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. Для организации голосований участники группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Мета, признанной экстремистской). После голосования отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.

Как сообщила САП в Telegram-канале, проверяются факты возможного создания и деятельности организованной группы с 2021 года. Сумма неправомерной выгоды определялась "показателем эффективности голосований", которое зависело от количества поддержанных каждым конкретным депутатом проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях. Размер неправомерной выгоды составлял от $2 тыс. до $20 тыс. При этом по меньшей мере с сентября по ноябрь 2022 года размер неправомерной выгоды составлял $2 тыс., а по меньшей мере с августа 2025 года - уже $5 тыс.

Следствие зафиксировало получение с ноября по декабрь текущего года депутатом, участником указанной организованной группы неправомерной выгоды в сумме не менее $145 тыс. с обеспечением дальнейшего ее распределения среди других депутатов.