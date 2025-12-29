Участок трассы Екатеринбург - Серов закрыли из-за ДТП с двумя грузовиками

Пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Автодорога Екатеринбург - Серов на 315-м км полностью закрыта для движения транспорта из-за аварии с двумя грузовыми автомобилями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Госавтоинспекция Свердловской области информирует о полном ограничении движения для всех видов транспортных средств на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в связи с ДТП. На 315-м км трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов Верхнепышминского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Люди в ходе аварии не пострадали, добавили в ведомстве.