В Подмосковье нашли тела двух девушек, которых мог убить Дмитрий Артамошин

Следователям и криминалистам удалось выстроить с малолетним сыном Артамошина доверительные отношения и он дал важную для следствия информацию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тела двух девушек, в убийстве которых обвиняют Дмитрия Артамошина, прозванного "богородским маньяком", найдены на территории его домовладения. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Богородского округа, обвиняемого в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также иных преступлениях (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. "б" ч.2 ст. 131 УК РФ, п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ, пп. "в, г" ч. 2 ст. 230 УК РФ), установлена еще одна потерпевшая и обнаружены тела двух девушек", - сказали в СК.

Следователям и криминалистам удалось выстроить с малолетним сыном Артамошина доверительные отношения и он дал "важную для следствия информацию". В ходе осмотра домовладения мужчины с применением поисковой техники в компостной яме на глубине двух метров обнаружено тело одной из девушек, тело второй найдено в колодце. Назначен комплекс экспертиз.

"Жертв обвиняемый искал преимущественно на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления. В результате две девушки бесследно пропали, а на допросе мужчина отрицал причастность к их исчезновению", - добавили в СК.

Как предполагает следствие, от рук Артамошина пострадали пять девушек, двое из которых убиты, а двоим удалось сбежать из его дома. Среди пострадавших - жена обвиняемого, которую он подвергал насилию, в том числе и сексуальному, избивал и склонял к употреблению наркотиков.