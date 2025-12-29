На 105-м км МКАД перекрывали движение

Причиной стала авария с участием двух грузовиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение с МКАД на Щелковское шоссе перекрывали из-за столкновения двух грузовых автомобилей. Об этом сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 105 км МКАД (в районе съезда № 105А) произошло столкновение двух грузовых автомобилей. <...> Перекрыто движение с МКАД на Щелковское шоссе в направлении области. Движение в районе ДТП затруднено", - говорилось в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позже в ведомстве проинформировали о возобновлении движения на данном участке дороги.

