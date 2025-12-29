ТАСС: экс-мэр Ярославля Урлашов выйдет из ИК-1 Твери 30 декабря

Согласно постановлениям суда, он должен освободиться в 2026 году

ТВЕРЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за коррупцию в исправительной колонии №1 в Твери, освободится 30 декабря. Об этом сообщили ТАСС в окружении Урлашова.

"Евгений Урлашов освободится из ИК-1 30 декабря", - сказал собеседник агентства.

В постановлениях Рыбинского городского суда и Московского районного суда Твери указана дата освобождения Урлашова из колонии - 2 января 2026 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Тверской области, если срок наказания заканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождается в день перед праздниками и выходными.

В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей. Его бывший советник Алексей Лопатин был осужден на семь лет колонии.

С 3 июля 2013 года по 31 июля 2016 года Урлашов находился в СИЗО в Ярославле. С 1 августа 2016 года он отбывал наказание в ИК-2 строгого режима в Рыбинске. В сентябре 2022 года Урлашова этапировали в ИК-1 Твери. Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Павел Макаров рассказал ТАСС, что за время отбывания Урлашовым наказания в ИК-1 Твери от него не поступало жалоб.

Урлашов просил о помиловании в 2018 году, но получил отказ. Он также просил Рыбинский городской суд о смягчении наказания, суд отклонил ходатайство. В мае 2024 года Московский районный суд Твери отказал Урлашову в условно-досрочном освобождении.