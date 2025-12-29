В Ярославле загорелся гаражный комплекс на площади 400 кв. м

По данным МЧС, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в гаражном комплексе на Тутаевском шоссе в Ярославле. Огонь локализован на площади 400 кв. м, сообщает МЧС по Ярославской области.

"Сотрудники МЧС России тушат пожар в гаражном комплексе по адресу: Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 2, стр. 3. При проведении разведки установлено горение пяти гаражей. Благодаря слаженной работе пожарных МЧС России в 23:02 объявлена локализация на 400 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, силами спасателей эвакуировано пять газовых баллонов и четыре автомобиля, пострадавших нет. На месте работают 47 человек личного состава и 15 единиц техники спасательного ведомства.