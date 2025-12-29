ТАСС: в Москве остановка была оцеплена из-за страйкбольной гранаты

Оцепление на остановке в районе Ясенево сняли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Территория вокруг остановки общественного транспорта в Москве была оцеплена из-за предмета, похожего на гранату. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На остановке в районе Ясенево нашли предмет, похожий на гранату. В целях безопасности территорию оцепили. Прибывшие на место специалисты установили, что граната является страйкбольной, опасности не представляет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обстановка на месте находки спокойная. Оцепление сняли.