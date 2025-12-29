В Курской области при пожаре погиб ребенок
29 декабря, 23:02
КУРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в деревне Будановка Курской области, при котором погиб мальчик, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Вечером 29 декабря в деревне Будановка Золотухинского района Курской области в частном жилом доме по улице Садовая произошел пожар, при тушении которого обнаружено тело мальчика 2015 года рождения. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок находился в доме один без присмотра взрослых. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.