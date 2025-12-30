На Камчатке объявили лавинную опасность до 4 января
Редакция сайта ТАСС
00:51
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 4 января. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском региональном противолавинном центре.
"В период с 1 по 4 января по горным территориям Вилючинского городского округа, Елизовского района, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского округов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов - лавиноопасно", - рассказали в учреждении.
По прогнозам УГМС России по региону, очередной циклон может принести в регион небольшой снег и ветер в новогоднюю ночь. Дорожники устраняют последствия предыдущего удара стихии.