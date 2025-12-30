В Хабаровске осудили мошенников за обман граждан на 239 млн рублей

Через подставные фирмы злоумышленники сообщали недостоверные сведения о возможности приобретать квартиры и новые машины по ценам ниже рыночных на закрытых торгах и аукционах

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровске вынес приговор мошенникам, которые обманули граждан с торгами на квартиры и автомобили на общую сумму 239 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении участников организованной группы. <...> Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы на срок от четырех лет и трех месяцев до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Организовал преступную группу 37-летний хабаровчанин. В нее вошли две женщины. Через подставные фирмы соучастники вводили граждан в заблуждение, сообщая недостоверные сведения о возможности приобретать квартиры и новые автомобили по ценам значительно ниже рыночных на закрытых торгах и аукционах. Исполнять принятые на себя обязательства подсудимые не собирались.

Для того, чтобы придать правдоподобность своим действиям и увеличить число заказчиков, часть денег в условиях конспирации фигуранты потратили на покупку недвижимости и автомобилей по рыночной стоимости и передали эти приобретения первым клиентам. По рекомендациям к ним начали обращаться родственники и знакомые покупателей. После передачи денег условия сделки не выполнялись.

"Таким образом соучастники получили от 194 потерпевших свыше 239 млн рублей, причинив каждому из них имущественный вред на сумму от 100 тыс. рублей до 22 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).