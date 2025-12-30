Сибирские таможенники раскрыли контрабанду лесоматериалов

Нарушители незаконно вывезли за рубеж древесину объемом 13,8 тыс. куб. м на сумму более 180,4 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Сибирской оперативной таможни пресекли канал незаконного вывоза древесины хвойных пород на 180 млн рублей за рубеж. Возбуждено пять уголовных дел, сообщила пресс-служба ведомства.

"Красноярская фирма-лесоэкспортер отгружала на экспорт партии леса по внешнеторговым контрактам с использованием подложных документов. В частности, подавала декларации в Сибирский центр электронного декларирования с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов", - рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Всего злоумышленникам удалось незаконно отправить в страны ближнего и дальнего зарубежья лесоматериалы объемом более 13,8 тыс. куб. м на сумму более 180,4 млн рублей. Против организаторов и участников преступной схемы завели пять уголовных дел по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).