В Якутии девять человек пострадали в ДТП

Водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. ДТП с автомобилем на трассе "Вилюй" произошло в Якутии. Все девять человек, находившиеся в автомобиле на момент ДТП, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщили в региональном Минздраве.

По данным Госавтоинспекции Якутии, ДТП произошло утром в Нюрбинском районе Якутии на федеральной автодороге "Вилюй". По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Hiace, следуя из города Якутск в село Оленек, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. В машине находились девять человек. Водитель 1980 года рождения управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

"В Нюрбинскую центральную районную больницу поступили девять человек с различными травмами, среди них двое детей. Один взрослый и ребенок в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию. Остальные семь пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе проводятся телемедицинские консультации.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, организована проверка по факту ДТП. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках и другим вопросам.