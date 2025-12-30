TRT Haber: в Анкаре задержали 17 подозреваемых в членстве в ИГ

Среди них 11 иностранцев

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Турецкие силы безопасности задержали в Анкаре 17 человек по подозрению в членстве в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В их числе 11 иностранцев, сообщил телеканал TRT Haber.

Задержание проведено на основе решения прокуратуры турецкой столицы. Национальная принадлежность иностранцев не уточняется.

В минувший понедельник силы безопасности Турции провели одновременно по всей стране 108 рейдов против ИГ. В провинции Ялова на северо-западе страны в результате перестрелки с экстремистами трое полицейских погибли и восемь получили ранения, шесть террористов ликвидированы, сообщил ранее глава МВД Турции Али Ерликая.