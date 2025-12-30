TRT Haber: в Стамбуле задержали 110 подозреваемых в членстве в ИГ

Операция против ИГ в Стамбуле была начата в 01:00 во вторник по 114 адресам в трех муниципалитетах

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Жаров/ ТАСС

СТАМБУЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Стамбуле 110 человек по подозрению в членстве в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось о задержании в Анкаре 17 подозреваемых в членстве в ИГ, в том числе 11 иностранцев.

По данным стамбульской прокуратуры, как минимум 41 задержанный может быть связан с террористами, которые в минувший понедельник устроили перестрелку с полицией в провинции Ялова на северо-западе Турции. В ней трое полицейских погибли и восемь получили ранения, шесть экстремистов были ликвидированы.

Как уточняет телеканал NTV, операция против ИГ в Стамбуле была начата в 01:00 во вторник по 114 адресам в трех муниципалитетах.

Глава МВД Турции Али Ерликая в свою очередь сообщил в X о задержании 16 человек, распространявших "провокационные сообщения" в соцсетях в связи с операцией против ИГ в Ялове.

Спецслужбы Турции ранее предупреждали о возможной подготовке ИГ акций насилия в стране в канун Нового года.