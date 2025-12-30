В Красноярском крае четыре человека погибли при пожаре

В сгоревшем доме проживала 54-летняя женщина с 35-летним сыном

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. В Минусинске Красноярского края четыре человека погибли в результате пожара в доме. Заведено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Минусинске возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых человек в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ночное время 30 декабря 2025 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в частном доме, расположенном по улице Профсоюзной города Минусинска, обнаружены тела четверых человек с обширными признаками термического воздействия огня", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в доме проживала 54-летняя женщина со своим 35-летним сыном. "В ночное время 30 декабря они употребляли алкогольные напитки в компании двух знакомых мужчин 42 лет и 51 года. Очаг возгорания зафиксирован в кухне", - пояснили в СК. Причина возгорания неизвестна.