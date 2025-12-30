FlightAware: в США число задержанных из-за непогоды рейсов превысило 10 тыс.

По подсчетам телеканала NBC, в зоне непогоды оказались почти 110 млн человек

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. авиарейсов были задержаны в штатах Среднего Запада и северо-восточных штатах США из-за непогоды. Такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

Согласно его информации, в понедельник и на начало вторника были отменены еще 1,9 тыс. авиарейсов.

Как сообщили в национальном метеобюро, на эти регионы обрушились сильные снегопады и штормовые ветры. В частности, вечером в понедельник скорость ветра в Чикаго в штате Иллинойс местами достигала 25 м/с.

Непогода стала причиной нарушения транспортного сообщения в этих регионах. Помимо масштабной отмены и задержки авиарейсов, также отмечаются и массовые дорожно-транспортные происшествия.

По подсчетам телеканала NBC, в зоне непогоды оказались почти 110 млн человек.