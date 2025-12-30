В Мурманской области у браконьеров изъяли 300 кг камчатского краба

Задержали двух жителей региона

МУРМАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Два жителя Мурманской области задержаны за незаконную добычу камчатского краба. Силовики изъяли 77 живых особей весом почти 300 кг, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Житель поселка Териберка в криминальных целях воспользовался своим правом на приобретение разрешений на любительский вылов биоресурсов, обитающих в прибрежных водах Баренцева моря. Вместе с соучастником он реализовал противоправную схему незаконной поставки морского деликатеса в центральные регионы России. Оперативники задержали подозреваемых в Кандалакшском районе в тот момент, когда они вывозили очередную партию немаркированного товара на микроавтобусе", - написала Волк.

По данным МВД, сразу после вылова крабы содержались в морских садках, а затем лучшие экземпляры перевозились в оборудованный аквариумами ангар в Мурманске, после чего живую продукцию упаковывали в пенопластовую тару с хладагентами и отправляли в другие регионы России на автомобиле.

"В ходе обысков в производственных помещениях и по адресам проживания подозреваемых обнаружено 77 живых крабов общим весом почти 300 килограммов, а также готовая к реализации переработанная продукция. Изъяты транспортные средства, контейнеры, документация, специализированное оборудование. В настоящее время в отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.