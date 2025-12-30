Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге

Мальчик выехал за пределы дороги в овраг и умер от травм в больнице

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 30 декабря. /ТАСС/. Мальчик 2016 года рождения погиб во Владимире, катаясь с друзьями на тюбинге в частном секторе. Ребенок вылетел за пределы дороги в овраг и умер от полученных повреждений в больнице, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"В следственном отделе по Ленинскому району города Владимира следственного управления СК РФ по региону проводится процессуальная проверка по сообщению о смерти мальчика 2016 года рождения. Предварительно [установлено, что] 28 декабря 2025 года малолетний катался на тюбинге с друзьями в частном секторе в районе улицы Трудовой города Владимира, в ходе чего вылетел за пределы дороги в овраг и получил телесные повреждения, от которых скончался в тот же день в областной детской клинической больнице", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следственный отдел по Ленинскому району Владимира проводит процессуальную проверку. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебную медицинскую экспертизу. Кроме того, родственники ребенка и очевидцы опрашиваются, устанавливаются обстоятельства и причины гибели мальчика.