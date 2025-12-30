В Крыму шесть населенных пунктов остались без света из-за снега

Объявлено штормовое предупреждение

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Электричество отключено в шести населенных пунктах Бахчисарайского района Республики Крым из-за большого количества снега, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за снега, метели, сильной гололедицы и ветра до 30 м/с. Экстренное предупреждение объявлено из-за угрозы схода снежных лавин в горах. В понедельник 16,8 тыс. человек в республике осталось без света, в Ялте часть автобусов и троллейбусов не вышли на маршрут. Закрыты дороги к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая и семь участков муниципальных дорог в Бахчисарайском районе.

По данным МЧС, к утру 30 декабря в республике зарегистрированы три случая, связанные с отключением электроэнергии на территории 21 населенного пункта. "По состоянию на 09:00 мск отключено от электроэнергии шесть населенных пунктов Бахчисарайского района. На месте работают семь бригад РЭС и оперативные группы пожарно-спасательных отрядов. Остальные происшествия ликвидированы", - говорится в сообщении.

В "Крымэнерго" ТАСС уточнили, что сейчас в Бахчисарайском районе без света остались порядка 1,7 тыс. абонентов, других аварийных отключений по Республике Крым нет. Электроснабжение для 16,8 тыс. человек, прерванное в понедельник, восстановлено.