Омский суд рассмотрит апелляцию по делу пилота, посадившего самолет в поле

Судебное заседание назначили на 20 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Омский областной суд рассмотрит 20 января 2026 года апелляционные представление и жалобы на постановление Центрального районного суда Омска о возврате прокурору дела пилота Сергея Белова, в сентябре 2023 года посадившего самолет в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишов.

"В Омский областной суд поступили апелляционные представление и жалобы на постановление Центрального районного суда г. Омска о возвращении уголовного дела в отношении Белова С. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры для устранения препятствий его рассмотрения судом. Судебное заседание назначено на 20.01.2026", - сказал Абишов.

19 ноября Центральный районный суд по итогам предварительного заседания принял решение вернуть дело прокурору. Позднее в картотеке дел было уточнено, что основанием для этого стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса.

Как ранее сообщил ТАСС адвокат пилота Лев Галенников, защита на предварительном заседании планировала ходатайствовать об исключении летно-технической экспертизы из материалов дела. По мнению адвоката, эта экспертиза "не только содержит противоречивые сведения, но и произведена некомпетентным экспертом".

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса, чем в пункте назначения. Однако из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир самолета принял решение совершить аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Из находящихся на борту 167 человек за медицинской помощью обратились 5. По мнению следствия, техническое состояние самолета позволяло посадить его в Омске. Также пилот неверно рассчитал остаток топлива в баках.