Экс-руководителя омской энергетической комиссии приговорили к штрафу

Людмилу Вичкуткину признали виновной в халатности

ОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к штрафу в 300 тыс. рублей бывшего руководителя региональной энергетической комиссии Омской области Людмилу Вичкуткину, из-за халатности которой регоператору по обращению с ТКО незаконно была предоставлена субсидия в размере почти 159 млн рублей. При этом она освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе омских судов.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Омска пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. После вмешательства главы государства тариф был снижен на 30%. В ноябре 2023 года следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области, регоператора - компании "Магнит", перевозчика мусора - компании "Экос", которые подозревались в сговоре для завышения тарифа.

"В Центральном районном суде г. Омска провозглашен приговор бывшему председателю Региональной энергетической комиссии Омской области Вичкуткиной Л. А. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок два года. На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ осужденная освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что в период с 3 июня 2021 по 31 декабря 2022 года из-за халатности Вичкуткиной региональному оператору по обращению с ТКО была необоснованно перечислена субсидия на компенсацию выпадающих расходов в размере почти 159 млн рублей. В пресс-службе отметили, что обвинение в превышении должностных полномочий не нашло подтверждения в ходе судебного следствия.

В пресс-службе прокуратуры Омской области ТАСС уточнили, что Вичкуткина обвинялась в превышении полномочий, так как давала согласие на установку тарифов на услуги компании "Магнит" с включением в них экономически необоснованных расходов по транспортировке мусора. В результате тарифы были существенно завышены. Этот приказ позднее по иску прокуратуры был признан недействующим.

В прокуратуре подчеркнули, что решение об оспаривании приговора будет принято в установленные законом сроки.