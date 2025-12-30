TRT Haber: два танкера подали сигналы о помощи в Мраморном море у Стамбула
09:56
СТАМБУЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Два нефтяных танкера подали сигналы о помощи в Мраморном море у Стамбула. На помощь им направлены спасательные катера, сообщил телеканал TRT Haber.
По его данным, сигналы поступили от судов под флагом Азербайджана и под флагом Турции. Они находятся в районе Флория.
В Минтрансе Турции сообщили, что в районе якорной стоянки Кючюкмедже друг друга задели 141-м танкер Kalbajar и 115-м Alatepe. В район инцидента экстренно направлены подразделения спасателей и буксир, сообщает TRT Haber со ссылкой на министерство.
Власти Стамбула ранее распространили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром в Мраморном море.