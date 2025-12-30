ТАСС: лидер ОПГ в Челябинске не смог оспорить арест по делу о вымогательстве

Обвиняемый останется в СИЗО

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил в силе решение об аресте задержанного ФСБ и полицейскими Артака Варосяна, который, по версии следствия, является лидером ОПГ. Обвиняемый в вымогательстве останется в СИЗО, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Несмотря на противодействие стороны защиты, на его личные связи в структурах правопорядка и органах власти, организатор ОПГ Варосян не смог выйти из СИЗО, он встретит Новый год за решеткой. Сегодня Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Челябинска о мере пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики считают, что Варосян с начала 2000-х годов возглавляет одну из криминальных группировок Челябинска, которая занимается такими преступлениями, как вымогательство, рейдерство, незаконный оборот драгоценных металлов.

Со ссылкой на правоохранительные органы 26 ноября сообщалось, что УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области продолжили мероприятия по декриминализации обстановки в регионе. Силовыми структурами проведены следственно-оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности членов одной из межэтнических преступных группировок "Артаковские". По версии следствия, организатором ОПГ является Варосян.