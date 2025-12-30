На Кубани четверо диверсантов получили до 15 лет лишения свободы

Осужденные совершили поджоги релейного шкафа и кабины машиниста локомотива

Редакция сайта ТАСС

© Официальная страница объединенной пресс-службы судов Краснодарского края во "ВКонтакте"

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал четырех жителей Кубани виновными в совершении групповых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 13 до 15 лет с отбываем наказания в тюрьме и колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Шипулина Семена, Айрапетяна Армана, Евсеева Даниила и Яглова Максима, признанных виновными в совершении групповых диверсий. Судом в зависимости от роли каждого из подсудимых <...> назначены наказания: Шипулину - в виде лишения свободы на срок 15 лет (первые 3 года в тюрьме, оставшаяся часть в исправительной колонии строгого режима), Айрапетяну - 15 лет (первые 3 года в тюрьме, оставшаяся часть в исправительной колонии строгого режима), Евсееву - 15 лет (первые 3 года в тюрьме, оставшаяся часть в исправительной колонии строгого режима), Яглову - 13 лет (первые 2 года в тюрьме, оставшаяся часть в исправительной колонии строгого режима)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2022 года Шипулину поступило предложение о заработке путем совершения поджогов объектов транспортной инфраструктуры. К совершению диверсий он подключил знакомых. Совместно диверсанты совершили поджоги релейного шкафа недалеко от железнодорожной станции Лорис, получив за это 20 тыс. рублей, затем на железнодорожной станции Краснодар - Сортировочная - кабины машиниста локомотива за вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Преступная деятельность мужчин была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.