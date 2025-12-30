В Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека

В числе погибших есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. В поселке городского типа Васильево Зеленодольского района Татарстана три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Пролетарской поступило в 06:03 мск. К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно выбрались хозяйка и ее сын. Внутри оставались 14-летняя девочка, 74-летняя женщина и 52-летний мужчина. Спасателям не удалось сразу проникнуть внутрь из-за высокой температуры.

"Пожар ликвидирован на площади 100 кв. метров. К тушению привлекались 42 человека и 18 единиц техники", - говорится в сообщении. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки зеркала с подсветкой в ванной комнате.

В пресс-службе напомнили, что с начала 2025 года в Татарстане при пожарах погибли 128 человек, в том числе 6 детей, и призвали граждан быть внимательнее в новогодние праздники, соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов и не оставлять детей без присмотра.