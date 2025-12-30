В Казахстане оскорбившего туриста из РФ осудили за мелкое хулиганство

Суд назначил ему пять суток административного ареста

Редакция сайта ТАСС

АЛМА-АТА, 30 декабря. /ТАСС/. Казахстанца, оскорбившего туриста из России в Алма-Ате, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Суд назначил ему пять суток административного ареста, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что на одной из городских дорог водитель проезжавшего автомобиля открыл окно, спровоцировал конфликт и допустил оскорбительные высказывания в адрес иностранного туриста, находившегося в другом транспортном средстве. По данному факту правонарушитель установлен и задержан. Материалы дела были направлены в суд, по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности и подвергнут аресту на пять суток за совершение мелкого хулиганства", - говорится в сообщении. "Любые проявления грубости, неуважения и провокационного поведения, в том числе в отношении гостей нашей страны, являются недопустимыми и противоречат принципам общественной безопасности и взаимного уважения", - подчеркнули в департаменте.

Пресс-служба приложила к сообщению часть видео, на котором казахстанец оскорбляет с использованием нецензурных выражений человека в другом автомобиле.

Ранее в российском сегменте социальных сетей распространилась полная версия видео. На кадрах видно, как нарушитель спрашивает туриста, из какой он страны. Услышав в ответ, что он путешественник из России, казахстанец начинает кричать на собеседника с использованием нецензурных выражений.