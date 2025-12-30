На Ямале три человека пострадали в ДТП
Редакция сайта ТАСС
11:28
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В Ямало-Ненецком автономном округе три человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями на 256-м км автодороги Сургут - Салехард, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
"В результате ДТП водитель и два пассажира транспортного средства Toyota Land Cruiser Prado были доставлены в НЦГБ", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил столкновение с автомашиной Toyota Sequoia. Сотрудники полиции проводят проверку, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.