На Ямале три человека пострадали в ДТП

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил столкновение с автомашиной Toyota Sequoia

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В Ямало-Ненецком автономном округе три человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями на 256-м км автодороги Сургут - Салехард, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель и два пассажира транспортного средства Toyota Land Cruiser Prado были доставлены в НЦГБ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил столкновение с автомашиной Toyota Sequoia. Сотрудники полиции проводят проверку, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.