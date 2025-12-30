ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Ямале три человека пострадали в ДТП

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил столкновение с автомашиной Toyota Sequoia
Редакция сайта ТАСС
11:28

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В Ямало-Ненецком автономном округе три человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями на 256-м км автодороги Сургут - Салехард, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель и два пассажира транспортного средства Toyota Land Cruiser Prado были доставлены в НЦГБ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил столкновение с автомашиной Toyota Sequoia. Сотрудники полиции проводят проверку, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ