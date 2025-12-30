Экс-главу курганского муниципального округа отправили под домашний арест

Василия Пигачева обвиняют в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Макушинского муниципального округа Курганской области Василий Пигачев помещен под домашний арест по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Сегодня обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ведомстве.

Как ранее рассказали в прокуратуре региона, следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии правоохранителей, в июне 2023 года обвиняемый, занимая должность главы округа, заключил от имени администрации договор купли-продажи муниципального имущества с фермерским хозяйством, возглавляемым его женой, при этом незаконно передал имущество без оплаты и обеспечил регистрацию права собственности. Ущерб муниципальному образованию составил свыше 270 тыс. рублей. Кроме того, на протяжении нескольких лет чиновник издавал незаконные распоряжения о выплате себе материальной помощи и компенсации за неиспользованный отпуск, бюджету причинен ущерб в размере 470 тыс. рублей.