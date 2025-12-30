Суд оштрафовал стройфирму за незаконные выплаты миграционному инспектору

Сумма штрафа составила 70 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал строительную компанию ООО "СТР Констракшн" на 70 млн рублей за систематические незаконные выплаты миграционному инспектору за то, чтобы тот не проверял объекты этой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бутырского суда.

"Бутырским районным судом в апелляционном порядке рассмотрена жалоба на постановление мирового судьи судебного участка Северного района города Москвы, которым ООО "СТР Констракшн" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица должностному лицу в крупном размере), и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 000 рублей. Районный суд посчитал решение мирового судьи законным и обоснованным и в удовлетворении апелляционной жалобы отказал", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что коммерческая организация была привлечена к ответственности за то, что главным инженером ежемесячно передавались денежные средства от 150 000 до 470 000 рублей старшему инспектору отделения подразделения управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по городу Москве за непроведение проверок.

Соглачно Единому государственному реестру юрлиц, ООО "СТР Констракшн" занимается стоительством нежилых и нежилых зданий. Компания ведет свою деятельность 11 лет. Выручка по итогам 2024 года составила 9,6 млрд рублей, что на 131% больше прошлогоднего показателя.