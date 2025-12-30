В Поморье 18 человек получили различные сроки по делу о мошенничестве

Им назначили от 4 до 13 лет лишения свободы

АРХАНГЕЛЬСК, 30 декабря. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования, назначив 18 виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 13 лет. Еще двоим назначено наказание в виде лишения свободы условно, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Архангельской области.

"Суд с учетом мнения стороны государственного обвинения восемнадцати виновным назначил наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 4 до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум из которых отсрочено отбывание наказания до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста. Еще двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев и 5 лет условно с испытательным сроком 3 года", - сказано в сообщении.

Установлено, что в период с 2016 по 2020 год осужденные, работая в составе организованной группы, передавали страховщикам неверную информацию об обстоятельствах ДТП на территории Архангельской и Вологодской областей. Таким образом, они совершили хищение средств у страховых организаций, причинив имущественный ущерб в размере свыше 50 млн рублей.

Виновные приобретали автомобили, в том числе битые, страховали их, подбирая места для ДТП. После они инсценировали аварии или намеренно повреждали автомобили, используя различные сценарии и схемы, направленные на максимизацию страховых выплат. Среди них, например, вылет камня от обочины, ДТП задним ходом и непредоставление приоритетного проезда. В последующем при оформлении документов осужденными предоставлялись ложные сведения в органы ГИБДД и страховые компании.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у одного из осужденных был изъят револьвер и боеприпасы к нему, которые хранились в нарушение законодательства об оружии.