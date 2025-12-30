Суд приостановил дело студентки, обвиняемой в попытке вступления в РДК

Полине Костиковой назначили психиатрическую экспертизу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении студентки Полины Костиковой (внесена в РФ в перечень террористов), обвиняемой в попытке вступления в "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ), для проведения ей психиатрической экспертизы в институте им. В. П. Сербского. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Константин Ерохин.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора о назначении Полине Костиковой психиатрической экспертизы в условиях стационара института им. В. П. Сербского", - сказал Ерохин.

Ранее он рассказал ТАСС, что 22-летнюю Костикову пытались завербовать в РДК, когда она была в Грузии. По его словам, она отказалась и вернулась в Москву, но не сообщила в правоохранительное ведомство о попытке вербовки ее в террористическую организацию. Спустя девять месяцев после возвращения она была задержана сотрудниками правоохранительных структур.

По ходатайству прокурора и адвоката военный суд в закрытом режиме проведет судебное следствие по делу, поскольку может быть оглашена информация, составляющая врачебную тайну.

По данным следствия, с января по июнь 2024 года Костикова, находясь в Грузии и пользуясь личным знакомством с лидером украинской террористической организации РДК, установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды террористической организации с целью личного участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Вернувшись в Россию, она продолжила общение с представителями террористической организации до момента своего задержания в марте 2025 года.

В начале судебного следствия подсудимая Полина Костикова признала свою вину. Ее адвокат отметил, что она активно сотрудничала со следствием и помогла изобличить преступников.