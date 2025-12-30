В Оренбурге арестовали депутата горсовета по делу об организации убийства

Речь идет об Алексее Кузьмине

ОРЕНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу депутата Оренбургского городского Совета Алексея Кузьмина, обвиняемого в организации убийства. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.

"Промышленным районным судом города Оренбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Оренбургским областным судом мера пресечения оставлена без изменений", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о задержании депутата.

Статья предполагает организацию убийства двух или более лиц из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

По информации с сайта администрации города Оренбурга, Кузьмин является индивидуальным предпринимателем, а также депутатом Оренбургского городского Совета по избирательному округу №20, членом партии "Единая Россия".