Тамбовский СК завел дело о взятках на экс-директора компании

Их сумма составляет более 17 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о взятках в размере более 17 млн рублей возбуждено в Тамбовской области в отношении бывшего генерального директора акционерного общества. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области бывшему генеральному директору акционерного общества предъявлено обвинение в получении взяток (ст. 290 УК РФ). В настоящее время следствие располагает данными о получении бывшим руководителем акционерного общества незаконного вознаграждения в размере более 17 млн рублей", - сообщили в СК.

По версии следствия, обвиняемый неоднократно получал лично и через посредников взятки в виде денег от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную поставку им производимой продукции в нужном объеме. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. "Сегодня по ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.