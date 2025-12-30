В Забайкалье задержали пять человек за препятствование работе пункта пропуска

Преступники открыли шлагбаум, отогнали машину охраны и дали без очереди проехать 12 грузовым автомобилям

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Забайкальском крае задержали группу злоумышленников, которые препятствовали работе международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Забайкальск". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сотрудниками управления уголовного розыска краевого УМВД в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые вопреки установленным нормам проезда автомобильного пункта пропуска на территории поселка Забайкальск, обеспечили внеочередной проезд грузовых автомобилей, оказывая сопротивление работникам охранного предприятия", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, преступники самовольно открыли на пункте пропуска шлагбаум, отогнали машину охраны, которая препятствовала несанкционированным проездам, и дали без очереди проехать 12 грузовым автомобилям. В это время они удерживали сотрудников охраны.

Всего было задержано пять человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъята специальная одежда со светоотражающими элементами и противоскользящая обувь, а также 400 тыс. рублей, предположительно добытых преступным путем.

Установлено, что двое подозреваемых владеют собственными большегрузными машинами для перевозки товаров, в том числе из Китая. Они были заинтересованы в беспрепятственном проезде своих фур и злоумышленники привлекли знакомых, чтобы организовать проезд без очереди за незаконную плату с заказчиков грузов. Таким образом фигуранты заработали не менее 250 тыс. рублей.

Сейчас троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники продолжают устанавливать другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.

О пункте пропуска

МАПП "Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири.

