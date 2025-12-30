В Мордовии виновника отравления 37 человек приговорили к принудительным работам

Также у мужчины будут удерживать 10% заработка ежемесячно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Мордовии приговорил к принудительным работам сотрудника газораспределительной станции, по вине которого в Краснослободске отравились 37 человек, сообщили в следственном управлении СК РФ по Мордовии.

"В Краснослободске мужчина признан виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно", - говорится в сообщении.

Днем 21 сентября 2023 года в городе Краснослободске осужденный во время заправки хранилища химическим веществом, предназначенным для придания природному газу специфического запаха, неправомерно ускорил технологический процесс. В результате произошедшего сброса опасного химического вещества с симптомами отравления в медицинское учреждение обратились 37 жителей Краснослободска. 48-летнего слесаря по ремонту технологических установок признали виновным по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ, повлекшее причинение вреда здоровью человека).