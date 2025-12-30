В Смоленской области столкнулись девять автомобилей
Редакция сайта ТАСС
13:08
СМОЛЕНСК, 30 декабря. /ТАСС/. В Смоленской области три человека пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на трассе М-1 "Беларусь". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
"Сегодня на 371-м км федеральной автодороги М1 "Беларусь" по направлению на Минск произошло столкновение девяти автомобилей. В результате ДТП пассажирки Volvo, Land Cruiser Prado и Toyota Highlander доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.