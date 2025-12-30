В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию в 45 населенных пунктах

Эвакуация будет проводиться в течение 30 дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Обязательная эвакуация объявлена в более чем 40 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщила Покровская территориальная община.

Как следует из сообщения общины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), обязательная эвакуация будет проводиться в том числе в населенных пунктах Покровской общины. Эвакуация из всех 45 населенных пунктов будет проводиться в течение 30 дней.

Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. В декабре Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что украинские власти за полгода эвакуировали почти 147 тыс. человек из Днепропетровской, Сумской, Харьковской, а также с подконтрольных Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.