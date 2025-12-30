Фигурантам дела о хищении во Всероссийском обществе глухих вынесли приговор

Их приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил экс-главу Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова, бывшего первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова и еще восьмерых бывших руководителей отделов и сотрудников аппарата ВОГ за многомиллионные растраты организации к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

"Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 12 лет", - сказано в сообщении. Фигуранты Демидова М. В. и Джерештиева Л. С. приговорены к условным срокам наказания.

В 2024 году врио президента общества Ильфат Кудакаев сообщил на пресс-конференции центрального правления общества, что ущерб от преступной деятельности руководства ВОГ составил 217 млн рублей.

По версии следствия, Иванов и его соучастники совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ОООИ "ВОГ", причинив организации значительный ущерб.